恋愛バラエティー『あいのり』出演で知られるブロガーの桃（41）が20日、自身のブログを更新。裸眼からまつ毛エクステ、さらにカラコン装着後までの目元比較ショットを公開し、自身の“裸眼コンプレックス”について率直な思いを明かした。【写真】まつエク＆カラコンを装着した桃の目元桃は「桃クロよっこで韓国！可愛くて、羨ましい。」と題したブログで、同番組元メンバーのクロ、よっこと韓国を訪れたことを報告。空港や機