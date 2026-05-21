「大相撲夏場所・１２日目」（２１日、両国国技館）大混戦となっている夏場所。１２日目も著名人が土俵下から熱視線を送った。この日はタレントの勝俣州和が赤いシャツ、トレードマークの短パン姿で向正面の溜まり席に降臨。取り組みの度に中継に映り込み、ＳＮＳなどでは「とんでもなく良い席に勝俣さん発見」、「目立つところにいるな」、「松崎しげる並みに焼けてる」、「いるのスグ分かった！！」と沸いていた。