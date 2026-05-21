LUCKY industries(ラッキーインダストリーズ)が展開するベビー用品ブランド「Pittoresk(ピトレスク)」は5月29日から、日本製抱っこひも「BABY CARRIER ON Pittoresk」を、全国の「アカチャンホンポ」および各種オンラインショップなどで販売開始する。BABY CARRIER ON Pittoreskベージュ「BABY CARRIER ON Pittoresk」は、迷わず装着できる洗練された構造で、使いやすさと快適性に徹底してこだわった抱っこひも。赤ちゃんをしっ