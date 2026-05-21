ジョイポート淡路島は5月25日、2027年の創立30周年に向けたプレイベントとして、香川県丸亀市・本島(塩飽諸島)にて「咸臨丸里帰り特別クルーズ」を開催する。うずしおクルーズ遊覧船「新咸臨丸」同イベントは地元の子供たちや住民、関係者を無料招待する完全招待制の特別企画。「咸臨丸里帰り」をテーマに実施する。「咸臨丸」は、1860年、日本人として初めて太平洋を横断するという偉業を成し遂げた船。その航海を卓越した操船技