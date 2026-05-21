韓国の５人組男性グループ・超新星が２１日、東京・池袋のサンシャインシティ噴水広場で１１枚目のミニアルバム「ＩｃｈｉｇｏＩｃｈｉｅ」のリリースイベントを開催し、リード曲の「ＨＯＴ」と「ＫＥＥＰＳＨＩＮＩＮＧ」のパフォーマンスを披露した。今作は、日本デビュー１７周年を記念した１枚だとし、リーダーのユナクはアルバムタイトルについて「こんなに長く活動できるのは『一期一会』のファンの皆さんのおかげと