J1京都は21日、双方合意の上、今季限りで契約を解除するチョウ貴裁監督が23日開催のリーグ長崎戦（サンガS）をもって退任すると発表した。城陽市内のサンガタウンで取材に応じたチョウ貴裁監督は残り3試合という当初の予定を前倒しして次戦をラストゲームとした真意について、指揮官としての矜持と葛藤を明かした。「正直、7、8割の力で何となく準備をして試合に臨むことは簡単だったし、それでやることはできました。でも、そ