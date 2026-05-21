第一酒造は6月12日〜7月25日までの毎週金曜日・土曜日、同社敷地内にて夏の恒例イベント「ひやガーデン」を開催する。時間は金曜日が18:30〜20:00、土曜日が18:00〜19:30。昨年開催時の様子同イベントは、夏場にも風情ある酒蔵の環境を活かそうと2005年にスタートし、今年で22年目を迎える。築160年の文化庁登録有形文化財「酒蔵母屋」や「米蔵」が佇む歴史ある空間で、冷酒や地元食材を使ったグルメをゆったりと堪能できる。会場