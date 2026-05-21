コピス吉祥寺(東京都武蔵野市)は5月24日、吉祥寺にBAR文化を根付かせることを目的に活動する「吉祥寺カクテルラボラトリー」と共同で、吉祥寺初となるBARイベント「吉祥寺カクテルマーケット」を開催する。BARイメージ同イベントでは、「BARに興味はあるけれど敷居や金額が高そう、振る舞いがわからない」という初心者から愛好家まで、誰もがオープンな空間で安全にBARの雰囲気を楽しめる。BARイメージ吉祥寺に新たな文化を立ち上