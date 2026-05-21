ENEOSウイングは5月23日、子どもたちを対象とした整備士体験イベント「未来の整備士大集合！キッズ整備士体験」を、「鳥栖カーケアセンター・鳥栖リペア工場」(佐賀県鳥栖市）で開催する。過去開催の様子同イベントは、ガソリンスタンドにおいても透明性の高い整備が行われていることを広く知ってもらうために実施する。会場では、1家族につきスタッフ1名が専属でアテンド。子どもたちは整備士用の本格的な「つなぎ」と「キャップ