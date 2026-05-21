マルハン東日本カンパニーは5月29日〜31日、脳汁をテーマにした体験型フードフェス「脳汁横丁2026」を、東京の「ベルサール秋葉原」にて開催する。脳汁横丁2026_脳汁祝祭空間同イベントのコンセプトは、本能や熱狂、何かに熱中する衝動をすべて捧げる「奉脳祭(ほうのうさい)」。会場では、クリエイターとコラボした個性豊かな屋台フード、摩訶不思議なアイテムが集まるマーケット、約150個の提灯が巨大スクリーンとなるステージで