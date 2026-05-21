大竹まことがパーソナリティを務める「大竹まことゴールデンラジオ」（文化放送・月曜日～金曜日11時30分～15時）、5月21日の放送に経済思想家で東京大学大学院准教授の斎藤幸平が出演した。4月に出版した新刊『人新世（ひとしんせい）の「黙示録」』について、また2020年に『人新世の「資本論」』を出版してからの世界の変化について語った。 大竹まこと「（アメリカで生活してきた斎藤に）アメリカ