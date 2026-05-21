24時間テレビでお預かりした寄付金で購入した福祉車両の贈呈式が21日、テレビ金沢で行われました。去年の24時間テレビでは、全国で約19億6000万円、石川県内では約1013万円の善意が寄せられました。テレビ金沢で行われた21日の贈呈式には、小松市と津幡町の2つの社会福祉法人から代表者が出席し、目録を受け取りました。 今回は、リフト付き自動車1台ずつが2団体にそれぞれ贈呈され、自動車メーカーの担当から福