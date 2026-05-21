メンタルコーチング事業を展開するU-WAは2026年5月20日、出社回帰で現在週4日以上出社している20代〜30代の会社員を対象に実施した「出社回帰下における若手会社員の五月病に関する調査」の結果を発表した。本調査は2026年4月24日〜2026年4月27日の期間、出社回帰で現在週4日以上出社している20代〜30代の会社員425名を対象に、インターネット調査にて実施された。○大型連休明けに55%以上が五月病による心身の不調を実感大型連休