POP未来図は、5月29日の「こんにゃくの日」に、群馬県下仁田町の「道の駅しもにた」にて特産品を食べて・知って・楽しめる「こんにゃく・ラボ・しもにた 試食イベント」を開催する。時間は10時30分〜14時00分。POPで地域活性化会場となる「道の駅しもにた」は、全従業員が手がける細部にまで想いを込めた手書きPOPを販促に取り入れている。この手作りPOPにより、売上298％増の大ヒットとなる商品も誕生した。2025年には、手書きPOP