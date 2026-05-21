【モデルプレス＝2026/05/21】タレントの團遥香が5月20日、自身のInstagramを更新。タイトなノースリーブニットを身に着けた姿を公開した。【写真】父は有名建築家 元「ZIP！」美人リポーター「大人の透明感」素肌輝くぴったりノースリ姿◆團遥香、ノースリコーデ公開團は「私服さん。もうすぐ大好きな夏、嬉しい〜」とつづり、街角でのソロショットを複数枚投稿。オフホワイトの体にぴったりとしたノースリーブに、夏らしい素材の