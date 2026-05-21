【モデルプレス＝2026/05/21】女優の三倉茉奈が5月20日、自身のInstagramを更新。パクチーたっぷりの夕食を公開した。【写真】40歳双子女優「暑さに負けず元気が出そう」山盛りパクチー乗った手料理◆三倉茉奈、夕食公開三倉は「暑い日はパクチーが最高」とたっぷりのパクチーを使った夕食を公開。「大人向けに、ささみときゅうりとトマトとパクチー山盛りサラダ。ナッツも砕いて。（追いパクチーもスタンバイ）」「えび春巻きは娘