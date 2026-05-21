ＪＲＡは５月２１日、田村太雅騎手が同日付で栗東・フリーから栗東・谷潔厩舎に所属変更したことを発表した。同騎手は２００６年に栗東・佐藤正雄厩舎からデビューし、今年で２１年目。通算３４勝（うち障害１３勝）を挙げる。１０年から障害レースでの騎乗を開始し、現在は障害を中心に騎乗している。