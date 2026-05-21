◆報知新聞社後援男子プロゴルフツアーメジャー初戦日本プロ選手権センコーグループカップ第１日（２１日、滋賀・蒲生ＧＣ＝６９９１ヤード、パー７２）プロ３年目の岡田晃平（フリー）が１イーグル、７バーディー、２ボギーの７アンダー６５をマークし、ツアー初優勝へ好スタートを切った。高知県出身の２４歳は「前半でもったいないボギーを２個打ってしまった。もうちょと伸ばせたかなと思う」と悔しげだった。後半