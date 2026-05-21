◆第８７回オークス・Ｇ１（５月２４日、東京競馬場・芝２４００メートル）枠順確定＝２１日、栗東トレセン３歳牝馬の頂点を決めるオークスの出走馬１８頭と枠順が５月２１日、確定した。８分の４の抽選を通過して出走枠に滑り込んだリアライズルミナス（牝３歳、栗東・橋口慎介厩舎、父シルバーステート）は３枠５番に決まった。５番枠は、１８頭立てとなった１９９２年以降では、２３年のリバティアイランドなど、３位タイの