【これからの見通し】トランプ発言受けた期待は続くのか、原油・株式・債券などの動向にらみに きょうのマーケットは株高、原油安、債券高の動き。トランプ米大統領の発言を受けた米イラン協議の進展期待を主因として地政学リスクが後退し、米エヌビディアの好決算もリスク選好につながっている。日経平均は一時2000円超高と強い動きを見せている。NY原油先物は97ドル割れまで下落したあとは99ドル台を中心に落ち着いた