ドル円、落ち着いた動きの中でややしっかり、159円台を付ける＝東京為替概況 東京外国為替市場は落ち着いた動きの中でややドル高円安となった。株高の動きなどが円売りを誘ったとみられる。ドル円は昨日海外市場でトランプ大統領が米国とイランの協議が「最終段階」にあるトン発言などをを受けてドル安となり158.60円を付けた後、少し戻して始まり、朝は158.81－158.93円の狭いレンジでもみ合い。その後豪雇用の弱さを