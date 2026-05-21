日銀債券会合 27年4月以降の国債買い入れ、減額停止・減額継続の両意見 減額継続なら「1兆円未満」までとの意見も バランスシートの規模に関する考え方整理を 国債買い入れ、定期的に機能度点検の機会を 現行の国債減額計画、「修正すべき点ない」との意見多数