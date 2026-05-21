ドル円１５９．０５近辺、ユーロドル１．１６２０近辺＝ロンドン為替 ロンドン朝方、ドル円は159.07付近まで小幅に高値を伸ばしている。ユーロドルは東京午前につけた1.1616レベルの安値に再び接近している。ドル指数は小幅上昇し、揉み合いとなっている。ユーロ円は184.89レベルまで買われたあと、上昇一服。ただ、前日比円安圏では推移している。ドル高とともに円安傾向もみられている。米１０年債利回り