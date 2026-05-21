◆大相撲▽夏場所１２日目（２１日、両国国技館）東幕下５枚目・時不動（時津風）が勝ち越しを決めた。元小結で十両の錦木（伊勢ノ海）にもろ差しになり、すくい投げた。「緊張したけれど落ち着いていけた」。初の十両土俵で取組の所作に気を遣ったという。大いちょうも本場所では初だったが、土俵では冷静だった。今場所は吉井から改名し、３勝３敗で迎えた。幕下５枚目以内で勝ち越した経験はなかった。静岡出身の元中学横