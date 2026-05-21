俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香の次女でモデル、女優のＫｏｋｉ，がスタイル抜群な姿をアップした。２１日までに自身のインスタグラムで「Ｏｌｉｖｅｇｒｅｅｎ」とコメントし、緑が生い茂る中でリラックスするオフショットを投稿。キャミソールを着用し、すらりとした二の腕や美しいデコルテを披露し、１万９０００の「いいね！」が集まっている。Ｋｏｋｉ，は１５歳だった２０１８年にファッション雑誌「ＥＬＬＥｊａ