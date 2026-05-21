日本サッカー協会は２１日、６月６日の国際親善試合南アフリカ女子代表戦（ヤンマーハナサカスタジアム）に臨む「なでしこジャパン」のメンバー２３人を発表した。女子アジア杯優勝へ導いたニルス・ニールセン監督が先月２日に電撃退任。直後の米国遠征での代行監督を経て、正式に新監督に就任した狩野倫久（みちひさ）監督（４９）は「我々にとっての初陣、新しいブランドニュースタート、門出となります。我々にとって世界一奪