巨人の公式ファンクラブ「ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ」は２１日、ジャイアンツタウンスタジアムで６月２０日（土）に行われるファーム・リーグ公式戦「巨人―中日」で、今季５試合目の「ＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳデー」を開催すると発表した。この試合では、先着６００人のＣＬＵＢＧＩＡＮＴＳ会員に選手のプレーシーンがデザインされたオリジナルピンバッジを配布するほか、来場ポイントを１００Ｇ‐Ｐｏ上乗せする。■対象試合