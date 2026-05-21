パズルRPG『パズル＆ドラゴンズ』（パズドラ）』とアニメ『名探偵コナン』がコラボレーションすることが決定した。22日より実施され、今回のコラボでは「萩原千速」や「京極真」、「世良真純」、「羽田秀吉」などが新たに登場し、「江戸川コナン＆灰原哀」や「工藤優作＆工藤有希子」など、セットで描かれたキャラクターもコラボガチャのラインナップに追加される。【画像】灰原哀との2ショット！パズドラ『コナン』ガチャのイラ