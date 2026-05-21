お笑い芸人のケンドーコバヤシが、20日放送のMBSラジオ『アッパレやってまーす！水曜日』（毎週水曜後10：00）に出演。同番組の降板を直訴し、騒動となったタレントと再会したことを報告した。【写真】今年から俳優業にも復帰…「すごい大人になってた」タレント放送では、コンサートのため、柏木由紀が欠席。4人で届けることになり、ケンコバが「きょう一人足りへんねんから、小倉ゆうかちゃん呼んだら良かったね」とコメン