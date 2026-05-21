タレントの若槻千夏が21日、都内で行われたHonda（ホンダ）新型EV『Super-One』発表会に登壇し、司会でフリーアナウンサーの安東弘樹とともにトークセッションを展開。安東は自身の初愛車に言及した。【写真】懐かしくもあり、今見てもかっこいい…安東の愛車だったホンダ『シティターボ2』発表会では、ホンダの新型EV『Super-ONE』に言及。同車は、グランドコンセプトを「e: Dash BOOSTER（イー ダッシュ ブースター）」とし