勉強しなかった中学生の息子が自ら勉強を始めた「きっかけ」が話題になっている。【映像】息子が自ら勉強するように!?親が与えるべきもの投稿したのは、深爪さん（@fukazume_taro）。高校受験を控える中学生の息子に、「目先の未来ではなく、将来どういう姿になりたいか」「それを逆算して今何をすべきか」を考えさせたという投稿主。すると、勉強しなかった息子が自ら勉強するようになったという出来事を