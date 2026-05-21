俳優の今田美桜が、20日発売の『フィガロジャポン』7月号（CEメディアハウス）表紙に登場。「いま、すぐ、キレイ。」をテーマに、いまを気持ちよく、キレイで過ごすための美容を特集する。【全身ショット】晴れやか！ノースリーブ衣装で登場した今田美桜表紙カットでは、ミュウミュウのアイテムを身にまとい粋な眼差しをみせる今田。カジュアルさのなかに遊び心を宿した腹チラファッションで秋の装いを表現する。さらに好評