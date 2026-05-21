中東情勢が悪化するなか、6月の電気代は東京電力管内で23円値上がりする見通しです。東京電力は6月使用分の電気料金の見通しを公表し、標準的な家庭では5月より23円値上がりし、8818円になると試算しました。原油やLNG＝液化天然ガス、石炭の価格が上昇したことが要因です。また、ガス料金も、東京ガス管内では、5月より22円高くなり5793円となる見通しです。今後、中東情勢緊迫化の影響が料金に一段と反映されていく見込みで、電