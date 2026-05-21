売れっ子芸人・平成ノブシコブシの吉村崇が超高級愛車の高額な維持費や家賃を明かし、「そりゃお金貯まらんわ」と自嘲する場面があった。【映像】「重そうなドア」吉村崇が所有する超高級車5月21日に配信されたABEMA『資産、全部売ってみた』の#0で、番組のレギュラー化を景気づけるため、MCを務める吉村の資産を売却する企画を放送。スタッフが吉村の仕事終わりを地下駐車場で待ち伏せし、アポ無しで突撃する様子が公開された