◇セ・リーグ阪神―中日（2026年5月21日甲子園）阪神は21日、カーソン・ラグズデール投手（27）とキャム・ディベイニー内野手（29）を出場選手登録した。ともに今季初の1軍昇格。中日戦の試合前練習で汗を流した。ラグズデールは開幕から2軍のローテーションを担い、ここまで7試合に登板し0勝2敗、防御率2・23。直近の16日のファーム・リーグの広島戦では2回1失点で降板し、この日は救援陣と同じメニューを消化し「チー