21日、台湾の立法院（国会）で発言する総統府の潘孟安秘書長（右）＝台北市（中央通信社＝共同）【台北共同】台湾総統府の潘孟安秘書長は21日、トランプ米大統領が台湾を訪問するなら「タピオカミルクティーでも臭豆腐でも」ごちそうすると述べ、米台トップ協議の実現に期待した。立法院（国会）の委員会審議で答弁した。トランプ氏は20日、台湾への武器売却を巡って台湾の頼清徳総統と協議する意向を改めて示した。米大統領は