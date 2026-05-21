横浜市で車6台が絡む事故があり、5人が病院に運ばれました。原因となったとみられる車の運転手が逃走しています。【映像】事故現場付近の様子正午過ぎ横浜市旭区で「乗用車の事故が起きている」と110番通報がありました。警察によりますと、渋滞で停止していた車に後ろから乗用車が突っ込み、あわせて車6台が絡む玉突き事故が起きたということです。5人が病院に搬送されていますが、いずれも軽傷です。原因となったとみ