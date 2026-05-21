女優で歌手の大竹しのぶ（68）が20日放送のNHK AM「大竹しのぶの“スピーカーズコーナー”」（水曜後9・00）に出演。長女のタレント・IMALU（36）の映画初挑戦時を振り返る場面があった。「今、あなたの心に届けたい歌詞」を紹介する「言の葉種（ぐさ）」のコーナーで、2011年の楽曲、FUNKY MONKEY BΛBY'S「ランウェイ☆ビート」を紹介した。大竹は「『ランウェイ☆ビート』は、実は娘が出ている映画の主題歌で、初めて映画