◇MLB ドジャース4-0パドレス(日本時間21日、ペトコ・パーク)大谷翔平選手が仲間と興奮気味にハイタッチしました。今季8度目の先発マウンドにあがった大谷選手は5回に先頭からの連打と四球で1アウト満塁のピンチを招きました。ここで打席にはフェルナンド・タティスJr.選手を迎えます。初球のスライダーがショートを守るムーキー・ベッツ選手の目の前に転がります。すぐさま2塁を刺すとキム・ヘソン選手も1塁へすぐに送球。ダブル