5月22日（金）の『徹子の部屋』に、戸田恵梨香が初登場する。【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！デビュー作の朝ドラ『オードリー』では、大竹しのぶの少女時代を演じた戸田。それから約20年後、朝ドラ『スカーレット』でヒロインを務めた際には、自身の成長を実感したと明かす。亡き父は少林寺拳法の師範で、礼儀や挨拶を厳しく教えられた。16歳での上京を後押しした父の言葉や、帰省時に実感した家族の愛情など、自身のル