【スコスコ事件簿 我が家は今日もネコ中心に回っている】 5月21日 発売 価格：1,760円 【拡大画像へ】 KADOKAWAは、コミックエッセイ「スコスコ事件簿 我が家は今日もネコ中心に回っている」を5月21日に発売した。価格は1,760円。 本書は、YouTubeチャンネル「スコスコぽこ太郎ファミリー」を原作とし、山麦まくら氏がマンガを担当したコミックエッセイ。同チャンネルは