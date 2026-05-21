紀ノ国屋は、2026年5月20日から「紀ノ国屋 フルーツゼリーセット（クリアバッグ付き）」の販売を開始しました（一部店舗を除く）。ゼリーを楽しんだあとは、日常使いできるバッグにクリアバッグは透け感のある涼しげなデザインで、底マチを広く取っていて安定感と収納力を兼ね備えています。ゼリーを楽しんだら、温泉やサウナ、プールなどのレジャーから日常使いまでこなせるバッグとして活躍してくれそうです。サイズ（約）は縦17