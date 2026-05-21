鹿児島レブナイズは5月21日、市川真人との2026－27シーズン選手契約締結を発表した。 現在24歳の市川は、206センチ106キロの体格を誇るビッグマン。2023－24シーズンにベルテックス静岡の特別指定選手としてBリーグデビューを飾り、翌シーズンに広島ドラゴンフライズへ移籍すると、2シーズンの在籍で51試合に出場した。シーズン終了後に契約満了および移籍先決定が