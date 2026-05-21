２１日の東京外国為替市場のドル円相場は、午後３時時点で１ドル＝１５９円００銭前後と前日午後５時時点に比べ６銭程度のドル安・円高。ユーロは１ユーロ＝１８４円７９銭前後と同４０銭程度のユーロ高・円安で推移している。 ドル円は、午前９時時点では１５８円８０銭台で推移しており、午前１０時３０分過ぎには１５８円７８銭前後まで軟化した。トランプ米大統領は２０日、イランとの交渉は「最終