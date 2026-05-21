テリロジーホールディングスがこの日の取引終了後に、２７年３月期の配当予想を期末一括５円から５円４０銭に増額修正した。２６年３月期の期末配当から、配当政策を一部変更し、毎期２０銭を目安に増配を実施する長期安定的な累進配当を実施するとしたことが要因としている。 出所：MINKABU PRESS