7月3日に公開される中島健人主演映画『ラブ≠コメディ』の場面写真が公開された。 参考：『ラブ≠コメディ』本予告＆本ポスター公開主題歌は中島健人の書き下ろし新曲に 本作は、“ラブコメ嫌い”なイケメン俳優が、ある王道ラブコメ作品の相手役との出会いを通して“本当の恋”と“エンターテインメントが持つ意味”を見つめ直していく、完全オリジナルのラブコメディ。 中島と小芝風花がW主演を務めた『