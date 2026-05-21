（ジュネーブ中央社）スイス・ジュネーブで開催中の世界保健機関（WHO）総会の本会議で、20日までに日本を含む26カ国と欧州連合（EU）の代表が台湾を支持する発言をした。台湾は2009年から16年までオブザーバーとして総会に参加していたが、17年以降は中国の反対により招待されない状況が続いている。今年も台湾をオブザーバーとして招く案の採択が行われたが否決された。不参加は今回で10回連続となった。各国は2分間の持ち時間の