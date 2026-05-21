（台北中央社）トランプ米大統領が、台湾への武器売却について頼清徳（らいせいとく）総統と協議する意向を示したことを受け、外交部（外務省）の蕭光偉（しょうこうい）報道官は20日夜、中央社の取材に対し、頼総統はすでに「機会があれば、台湾社会の声を伝える」との考えを対外的に説明したと述べた。トランプ氏は14〜15日に中国・北京で行われた米中首脳会談を終えて帰国する際、「台湾を率いる人物」と武器売却について話す意