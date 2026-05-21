予期せぬ事態が発生した。イングランド・フットボールリーグ（EFL）は５月19日、チャンピオンシップ（イングランド２部）のサウサンプトンを、スパイ行為によってプレミアリーグの昇格プレーオフから追放すると発表した。併せて、来シーズンの勝点４剥奪の処分も下された。英公共放送『BBC』によれば、サウサンプトンはミドルスブラとのプレーオフ準決勝第１レグの前と、シーズン中に２度、他クラブの練習を無許可で撮影する