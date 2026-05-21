【写真】ドラマ『ボーダレス』共演者に囲まれ、笑顔が溢れる50歳になった井ノ原快彦 井ノ原快彦が自身のInstagramを更新。出演中のテレビ朝日系ドラマ『ボーダレス～広域移動捜査隊～』で共演中のtimeleszの佐藤勝利や土屋太鳳らに囲まれた集合ショットを投稿した。 ■井ノ原「これからの人生。大好きな仲間が増えた。」 5月17日に50歳の誕生日を迎えた井ノ原。現在放送中のドラマ『ボーダレ